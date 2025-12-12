Тюменцев объединил праздничный флешмоб ко Дню Конституции

Праздничный флешмоб, посвященный Дню Конституции РФ, объединил более 200 жителей Тюмени, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Студенты, молодогвардейцы, общественные организации и сотрудники администрации города на площади Конституции исполнили гимн Российской Федерации и одновременно подняли 200 табличек в цветах российского триколора, создав инсталляцию - флаг России.

Заместитель председателя "Молодой Гвардии" Владимир Сбитнев отметил, что то, что так много молодых людей вышли на площадь, чтобы вместе отпраздновать День Конституции.

"Наша цель - формировать сопричастность молодежи к своей стране и показывать, что каждый из нас - часть большого государства. Флешмоб получился ярким и искренним, и мы рады, что смогли объединить участников в таком масштабном и красивом мероприятии", - заявил Владимир Сбитнев.

Организатор флешмоба - активисты "Молодой Гвардии" совместно с администрацией города Тюмени.

День Конституции Российской Федерации - государственный праздник, отмечаемый ежегодно 12 декабря.

Праздник учрежден в честь принятия Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года на всенародном референдуме. В голосовании приняли участие более 58 миллионов человек, за принятие Основного закона высказались 58,4% проголосовавших.