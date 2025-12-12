12 Декабря 2025
Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Более 1000 самозанятых в Челябинской области уже формируют будущую пенсию

В Челябинской области свыше 1000 самозанятых граждан формируют свою будущего пенсию, добровольно уплачивая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном Отделении Социального фонда России.
По данным Социального фонда, пенсионные права самозанятых, работающих на режиме налога на профессиональный доход, формируются только при ежегодной уплате взносов — это позволяет включить периоды деятельности в страховой стаж и накопить необходимые пенсионные коэффициенты. Последний день перечисления взносов за 2025 год — 31 декабря. Подать заявление можно через портал госуслуг, приложение "Мой налог" или лично в клиентской службе СФР. Сейчас в регионе уже более 12 тысяч человек зарегистрированы как плательщики добровольных пенсионных взносов.

По словам исполняющего обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимира Шаронова, взнос можно перечислить полностью или частями, главное — уложиться в срок. В 2025 году минимальный размер добровольного платежа составляет 59 241,60 руб. (0,975 коэффициента), максимальный — 473 932,80 руб. (7,799 коэффициента. Размер взноса рассчитывается с момента подачи заявления: если оно подано осенью, сумма определяется пропорционально оставшимся месяцам.

Самозанятым, которые решили прекратить участие в системе и не планируют продолжать уплату взносов, необходимо подать заявление — через приложение "Мой налог" или лично в СФР.

Гражданам, претендующим на страховую пенсию по старости в 2026 году, потребуется достичь установленного возраста (64 года для мужчин и 59 — для женщин), иметь не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30 пенсионных коэффициентов. В СФР также напоминают, что самозанятые не имеют права на больничные и декретные, поскольку законодательство не предусматривает для них добровольного вступления в систему соцстрахования.

Теги: Челябинской области, СФР, самозанятые


