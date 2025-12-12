Лукашенко заявил о "новых проблемах" на встрече со спецпосланником США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу со специальным посланником США в Белоруссии Джоном Коулом. В начале встречи белорусский лидер похвалил Дональда Трампа: "Говорят, что Трамп любит лесть. Но я не ради лести. Хочу сказать, что в последнее время он мне очень нравится своими действиями". Также Лукашенко заявил о появлении "новых проблем", которые он надеется обсудить и, возможно, решить.

В сентябре 2025 года – также после серии переговоров и встреч – с Белоруссии была снята часть американских санкций, например, из-под рестрикций вывели национального белорусского авиаперевозчика "Белавиа". Также было достигнуто соглашение о восстановлении работы американского посольства в Минске.

Спустя несколько дней Минск освободил и депортировал несколько десятков иностранных граждан и белорусов, которых западные страны считают политзаключенными.