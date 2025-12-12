Движение по улице Дагестанская в Екатеринбурге закроют до конца апреля

В Екатеринбурге на четыре месяца перекроют движение транспорта по улице Дагестанская. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Начиная с 23 декабря и до 30 января вблизи строения № 41/ 3А будет вестись строительство сетей водопровода и канализации. При этом, схема движения общественного транспорта не изменится.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. С этим может помочь информационная карта, на которой отображены все актуальные дорожные работы и перекрытия.