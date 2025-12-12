Новое медицинское оборудование для исследований сердца поступило в Городскую клиническую больницу №1 Томска

Современный комплекс для проведения стресс-эхокардиографии сердца с физической нагрузкой закупили для поставки в поликлинику Городской клинической больницы №1 города Томска, сообщили в департаменте здравоохранения региона. 10 млн рублей на приобретение этого оборудования было направлено из средств областного бюджета.

Комплекс состоит из аппарата ультразвуковой диагностики и горизонтального велотренажера. Его функционал позволяет медикам провести оценку функции сердечной мышцы в условиях функциональной нагрузки на сердце во время занятий на велотренажере. Использовать это современно оборудование будут для проведения исследований пациентов с подозрениями на ишемическую болезнь сердца. Кроме того, комплекс позволит оценить показания для проведения операций на сердце (шунтирование, коронарография).

«Ранее такие исследования проводились в регионе только на базе НИИ кардиологии Томского НИМЦ, а сегодня их можно сделать в областной организации здравоохранения. Главная цель – повышение доступности оказания диагностической медицинской помощи в амбулаторном звене. Мы будем продолжать работу по оснащению оборудованием кардиологического профиля. До конца этого года такой же комплекс стресс-ЭхоКГ появится в поликлинике номер 10», — отметил начальник департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров.

Главный врач городской клинической больницы № 1 Александр Холопов сообщил, что медицинские специалисты уже прошли обучение и готовы к работе на новом оборудовании, проводить соответствующие исследования.

Пациенты могут записаться на диагностическую процедуру на приеме у врача-кардиолога, который проводит предварительный осмотр.

Добавим, что в 2026 году запланировано приобретение комплекса для проведения стресс-эхокардиографии сердца с физической нагрузкой для Томской областной клинической больницы и городской клинической больницы № 3.

