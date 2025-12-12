Уже 11 гуманитарный конвой отправил на СВО Омский район

"Сегодня с Фондом развития народной инициативы в зону специальной военной операции торжественно отправили одиннадцатый гуманитарный конвой", - сообщил в своем телеграмм-канале глава Омского района Геннадий Долматов.

В формировании груза принимали участие предприниматели, администрации поселений, работники учреждений образования, культуры и спорта, жители Омского района.

"Нашим ребятам в зону СВО были отправлены автомобили «Нива, «Газель», а также «Москвич», переданный жителем Тюкалинского района. В Луганскую народную республику едут мотоцикл, тепловизионные прицелы, монокуляры. Не забыли и об адресной помощи нашим бойцам", - дополнил Геннадий Долматов.

Груз освятил руководитель епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами отец Дионисий.

Гумконвой сопроводят первый заместитель главы Омского района Александр Плукчи и директор Фонда развития народной инициативы Денис Рыжков. На месте они обязательно пообщаются с бойцами, соберут их просьбы, которые возьмут в работу в муниципалитете.

"От всей души благодарю всех принявших участие в сборе груза. Победа будет за нами!", - добавил глава Омского района