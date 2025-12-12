Омбудсмен ХМАО создала аккаунт в Telegram

Уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Наталья Стребкова представила официальный канал в мессенджере Telegram, передает корреспондент Накануне.RU.

Канал начал работу в День Конституции Российской Федерации. Он призван информировать жителей округа о ситуации с реализацией и защитой их прав в различных сферах жизни, а также о принимаемых в этой области нормативных правовых актах. В своем обращении Наталья Стребкова отметила, что запуск символично совпал с недавними важными датами — Международным днем прав человека (10 декабря) и 95-летием со дня образования Югры.

"Надеемся быть вам информацией о работе нашего правозащитного института и разъяснениями отдельных норм права", — говорится в сообщении.

Новый Telegram-канал станет дополнительной платформой для коммуникации аппарата уполномоченного с гражданами автономного округа.