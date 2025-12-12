Четыре российских региона обновили исторические рекорды потребления электричества

Исторические максимумы потребления электричества достигнуты в Бурятии, Забайкалье, Татарстане и Хабаровском крае, сообщил Системный оператор ЕЭС. Причиной выхода на такой высокий уровень потребления стали холода.

"С наступлением календарной зимы начался рост максимального потребления электрической мощности в ЕЭС России, и в четырех территориальных энергосистемах уже обновлены абсолютные максимумы", - сообщает Системный оператор.

12 декабря энергосистема Хабаровского края показала потребление 1811 МВт (+ 10 МВт к предыдущему рекорду от 24 января 2025 года); в энергосистеме Забайкальского края – 1538 МВт (+ 65 МВт к рекорду от 18 февраля 2024 года).

11 декабря 2025 года абсолютные исторические максимумы обновлены: в энергосистеме Республики Татарстан – 5241 МВт (+ 89 МВт к рекорду от 19 февраля 2025 года); в энергосистеме Республики Бурятия – 1204 МВт (+ 3 МВт к рекорду от 29 января 2025 года).

Также Системный оператор отмечает, что одним из основных факторов роста потребления мощности является увеличение промышленной нагрузки.