Победителям конкурса «Лучшее ТОС» в Калуге вручили награды

В Калуге награждены победители конкурса «Лучшее ТОС». Активистов территориальных общин поздравили и наградили председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев, глава Калуги Дмитрий Денисов, депутаты Думы и руководители подразделений администрации города.

«С каждым годом в деятельность ТОС включается всё больше калужан, реализуются новые проекты. Вы собрали вокруг себя единомышленников, стремитесь сделать нашу любимую Калугу ещё более красивой и комфортной. Благодарю вас за созидательный труд, активность, ответственность, конструктивное сотрудничество с исполнительной властью и депутатским корпусом. Вместе у нас всё получится! Желаю здоровья, успехов, благополучия, мира и добра! Дальнейшей плодотворной работы на благо Калуги и калужан!», – обратился к собравшимся Юрий Моисеев.

Депутаты поздравили активистов, поблагодарили за неравнодушное отношение и любовь к родному городу, пожелали новых успехов и достижений. Победителям и призёрам конкурса были вручены дипломы и подарки, творческие коллективы подготовили концертную программу.