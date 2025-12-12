В Донбассе создадут нацпарк "Святые горы"

На территории ДНР и ЛНР будет создан национальный парк "Святые горы", такое постановление утвердило Правительство.

Парк будет создан на территории Артемовского, Краснолиманского и Славянского муниципальных округов ДНР, а также города Лисичанска ЛНР. Его площадь составит более 400 квадратных километров, в него войдут 7 крупных лесных массивов, а также лесные и луговые урочища, расположенные вдоль долины Северского Донца. Там произрастают сотни видов растений и обитают многие виды животных, в том числе 12 видов растений и 26 видов животных, занесенных в Красную книгу России. Эти территории имеют и большое археологическое значение. К границам парка примыкает Свято-Успенская Святогорская лавра – одна из пяти лавр РПЦ.

Создание нацпарка может начаться только после освобождения территории ДНР и разминирования.

Ранее долина Северского Донца была одним из популярных мест отдыха в Донбассе, где лесов больше практически нет.