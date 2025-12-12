В Госдуме почти готов законопроект о компенсации покупателю при возврате квартиры

В Госдуме почти готов законопроект, в соответствии с которым добросовестный покупатель квартиры в случае ее возврата продавцу сможет рассчитывать на компенсацию. Об этом заявила зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева после скандала по "делу Долиной".

Ранее певица Лариса Долина под влиянием мошенников продала свою квартиру в центре Москвы, а затем через суд восстановила на нее права. При этом деньги покупателю так и не вернули. Эта история вызвала общественное возмущение и осуждение Долиной. Появились и другие "обманутые", которые стали обращаться в суды, заявляя, что тоже продали жилье под влиянием мошенников и его надо вернуть обратно.

Правда, недавно Долина заявила, что вернет покупательнице Полине Лурье 112 миллионов за квартиру, так как та не виновата, что ее тоже обманули мошенники. Но сейчас у нее нет нужной суммы, ее нужно еще насобирать.

Как рассказала Разворотнева, сейчас, если суд решает вернуть квартиру прежнему владельцу, покупатель, если он признан добросовестным, может получить однократную компенсацию от государства. Нужно лишь распространить этот порядок на случаи, когда продавец присутствовал на сделке, но было доказано, что он находился под влиянием и не осознавал, что делает. Сумма определяется судом на основании реального ущерба или в размере кадастровой стоимости жилого помещения на дату вступления в силу судебного акта.

Председатель Комитета по труду, социальной защите и делам ветеранов Ярослав Нилов на днях сообщил, что также подготовлены и направлены на отзыв в Правительство два законопроекта, предполагающие внесение поправок в Гражданский кодекс. Так, если суд признает сделку купли-продажи имущества недействительной, право собственности будет возвращаться продавцу только после того, как он сам вернет покупателю полученные деньги. До этого момента покупатель имеет право пользоваться проданным ему имуществом как своим.