С бывшего главы дорожного управления Югры взыскали 35 млн рублей в доход государства

С бывшего директора казенного учреждения "Управление автомобильных дорог" ХМАО взыскали свыше 35 млн рублей в доход государства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Сообщается, что директор, являясь также учредителем коммерческой организации, которая через субподрядные договоры участвовала в исполнении государственных контрактов учреждения, не принял мер по предотвращению и урегулированию возникшего конфликта интересов. В результате чиновник получил незаконный доход в виде дивидендов в размере более 35 млн рублей.

Нарушение вскрылось во время проверки антикоррупционного законодательства. Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании в доход государства денежных средств на указанную сумму. Суд удовлетворил требования.

Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения. Кроме того, ранее по иску прокуратуры чиновнику изменены основание и формулировка увольнения на увольнение в связи с утратой доверия.