Женщина, упавшая на гололеде и сломавшая руку, получит 319 тысяч рублей

В Тобольске пенсионерка, упавшая на гололеде, получит 319 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Женщина упала в марте 2025 года. Она шла по тротуару в восьмом микрорайоне к своему автомобилю, поскользнулась и упала. Женщина обратилась в больницу, где ей был диагностирован закрытый перелом левого предплечья. Она проходила стационарное и амбулаторное лечение более двух месяцев.

Работы по содержанию территории общего пользования в Тобольске выполняет в рамках муниципального контракта "ТОДЭП"ДРСУ – 6.

В день получения травмы заявительницей на тротуаре были наледь и снег, уборка территории не была произведена. Прокуратура, действуя в интересах пострадавшей, обратилась в суд с иском о взыскании с подрядной организации компенсации морального вреда и понесенных расходов в связи с причинением вреда здоровью.

Тобольский городской суд удовлетворил заявленные требования и взыскал в пользу пострадавшей компенсацию 300 тыс. рублей и расходы на лечение 19,9 тыс. рублей. Исполнение судебного решения на контроле надзорного ведомства.