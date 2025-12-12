12 Декабря 2025
Обездолены из-за Долиной

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Строителям "Новолекса" в Нижнем Тагиле выплатили двухмесячный долг по зарплате

ООО ХК "Новолекс" выплатил своим сотрудникам двухмесячную задолженность по зарплате. Об этом Накануне.RU рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

Напомним, что на днях в СМИ появилось видео от сотрудников строительной компании, которые пожаловались, что руководство до сих пор не выплатило им зарплаты на октябрь и ноябрь.

"Департамент по труду и занятости населения Свердловской области представитель руководства ООО ХК "Новолекс" сообщил, что задолженность по заработной плате перед работниками погашена 10 декабря в полном объеме. Департамент продолжает мониторинг ситуации в подразделении ООО ХК "Новолекс" Нижний Тагил. В случае ухудшения ситуации будут приняты все исчерпывающие меры по предотвращению нестабильности на рынке труда", - рассказали в департаменте.

Не исключено, что выплатить задолженность руководство решило после возбуждения уголовного дела ч. 2 ст. 145.1 УК РФ "Невыплата заработной платы". Как сообщили в пресс-службе СКР, во время расследования выяснилось, что работодатель не только не перечислял сотрудникам обособленного подразделения предприятия зарплату, но и лишил их иных выплат.

Несмотря на то, что СКР в курсе выплаты задолженности, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и точное число пострадавших. К истории также подключилась и прокуратура. По ее данным, всего в организации трудоустроено порядка 200 работников.

"В настоящее время надзорным ведомством запрошены документы, регулирующие вопросы оплаты труда, в том числе положение об оплате труда, трудовые договоры, платежные и расчетные документы, сведения о сумме задолженности по заработной плате и иным выплатам", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки и при наличии оснований прокуратура примет меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление трудовых прав работников. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры и СКР.

Напомним, холдинг ООО ХК "Новолекс" выступает исполнителем работ в течение 15 лет по строительству крупных промышленных объектов по все России (в Белгороде, на Дальнем Востоке, в Новосибирске и в Казахстане). Организация не имеет регистрации в Свердловской области, сотрудники для выполнения работ приехали из разных регионов России», — сообщили в Департаменте по труду и занятости населения Свердловской области.

Теги: Новолекс, Нижний Тагил, СКР, прокуратура, зарплата, долг, выплата


