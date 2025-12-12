Депздрав Югры опроверг информацию о разрешении медикам носить хиджабы и никабы

Департамент здравоохранения ХМАО опроверг появившуюся ранее в социальных сетях информацию о допустимости ношения религиозной одежды. Согласно разъяснениям ведомства, медицинским работникам региона не разрешено носить хиджабы и никабы на рабочем месте в медицинских учреждениях, сообщает NV86 со ссылкой на официальный ответ ведомства.

По данным депздрава, внешний вид и спецодежда медицинского персонала строго регламентированы санитарными правилами и нормами. Эти правила обязательны к исполнению во всех медицинских организациях. Комплект специальной одежды медицинского работника включает медицинский халат или костюм, сменную обувь и медицинскую шапочку.



Особые требования предъявляют к хирургическому персоналу, работникам лабораторий и иному медицинскому персоналу, напрямую взаимодействующему с пациентами.

Медицинская одежда подлежит регулярной специализированной дезинфекции. В этой связи использование в клинической практике гражданской одежды, в т.ч. одежды религиозного значения, не соответствующей санитарным требованиям, не допускается по общим основаниям.