Зажировка манула Тимофея пробудила в россиянах лингвистический интерес

Термин "зажировка" перешел из узко профессионального лексикона в обычную речь россиян и даже попал в метасловарь русского языка портала "Грамота.Ру", сообщили в Московском зоопарке.

"В ноябре 2025 года "зажировка" манула официально попала в словарный запас русского языка. Эксперты справочно-информационного портала "Грамота.ру" включили термин в свой метасловарь, зафиксировав его значение и происхождение", — цитирует РИА Новости представителя зоопарка.

Ранее термин использовали только зоологи в рабочих беседах и во время рассказов посетителям о мануле Тимофее. "Зажировкой" очень заинтересовались журналисты и блогеры, благодаря им термин популяризировался.

"Мы рады, что профессиональный термин, который мы используем в работе, не только прижился в народе, но и получил официальное признание лингвистов. Это наглядный пример того, как живой язык реагирует на события вокруг и обогащается благодаря им. Теперь у зажировки Тимофея есть не только смотрители и поклонники, но и своя словарная статья", — отметила гендиректор учреждения Светлана Акулова.

В статье о "зажировке" на "Грамоте.Ру" приводится в пример использования слова цитата из сообщения Московского зоопарка о коте Тимофее. Само же определение взято из "Академоса" – научно-информационного орфографического академического ресурса Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН.

Зажировка – это процесс создания у животных жирового запаса, необходимого для выживания в холодное время года во время спячки или при долгом дефиците пищи.

Недавно манул Тимофей успешно завершил зажировку, став почти наполовину тяжелее, чем был летом.