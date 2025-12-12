12 Декабря 2025
Уральский ФО
Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: astrobl.ru

Жительница Нижневартовского района лишилась более 4,7 миллионов после общения с мошенниками в мессенджере

Жительница Нижневартовского района лишилась более 4,7 млн рублей после общения с мошенниками в мессенджере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

61-летняя женщина из поселка Излучинск сообщила, что в конце октября 2025 года с ней в мессенджере связалась незнакомка. Та представилась бывшей коллегой и под предлогом "оцифровки" личного дела для архива попросила пенсионерку подтвердить личность по ссылке. Женщина перешла по ссылке, получила одноразовый код и передала его собеседнице.

Вскоре заявительница получила письмо о взломе личного кабинета на "Госуслугах". Позвонив по указанному номеру, она связалась с мужчиной, представившимся сотрудником поддержки. Он "перенаправил" ее на "сотрудницу" органа, отвечающего за исполнение бюджета. Та назвала точную сумму на счетах пенсионерки и заявила, что деньги временно заблокированы, а ежедневный лимит трат составляет 20 000 рублей.

Далее связь перевели в "надзорный орган", где женщине запретили рассказывать о происходящем. Ей объяснили, что для восстановления доступа к деньгам нужно присвоить "новый единый налоговый счет", сняв и переведя все сбережения на указанные реквизиты. Пенсионерка перевела мошенникам 2 695 000 рублей.

Затем злоумышленники убедили ее, что на ее имя пытаются оформить кредиты, и предложили "защититься", взяв заем самой. Женщина оформила кредит на 1 670 000 рублей и также перевела деньги мошенникам. В последующие недели она по их просьбам брала деньги у родственников. Только в начале декабря 2025 года она осознала обман и обратилась в полицию.

Общий ущерб составил 4 716 700 рублей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Теги: уголовное дело, мошенники, мессенджер


