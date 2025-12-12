Запасы продуктов "на черный день" есть у трех четвертей россиян

Три четверти россиян (77%) имеют какой-никакой запас продуктов "на черный день". 59% тех, кто имеет запасы, продержатся на них 1-2 недели. 27% хватит продуктов на месяц. А 5% и вовсе могут протянуть на своем резерве полгода, об этом свидетельствует опрос "X5 Клуб", на который ссылается РБК. По мнению исследователей, это свидетельствует о стремлении обеспечить семью в условиях нестабильности.

Чем запаслись россияне? Основной элемент – базовые продукты длительного хранения: крупы, макароны, сахар и соль, чай и кофе, консервы. Каждый четвертый считает важным иметь в запасе шоколад или конфеты.

Также граждане запасаются бытовой химией (40%), но при этом у 46% есть только самые базовые принадлежности: мыло и зубная паста.

Треть респондентов имеет отдельные кладовые для запаса продуктов.

Выяснилось, что россияне запасаются на случай невозможности сходить в магазин (40%) или на случай финансовых трудностей (29%).