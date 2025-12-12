Состояние одного из пострадавших при взрыве в пермском политехе остается тяжелым

В больнице после взрыва в ангаре пермского политеха остаются двое пострадавших, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минздрава Прикамья.

Всего, по данным ведомства, пострадали три человека. Один от госпитализации отказался.

Состояние одного пациента оценивается как тяжелое. Ему оказывают медицинскую помощь. Другой находится в удовлетворительном состоянии и готовится к выписке.

Напомним, следком сообщил о возбуждении уголовного дела по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам". По данным следствия, при разгерметизации гидродинамического стенда в одной из лабораторий погибли мужчина и его восьмилетняя дочь.

По данным ПНИПУ, на стенде с научным оборудованием в отдельно стоящем здании комплекса ПНИПУ при испытаниях изделия произошло разрушение колеса турбины. Фрагменты колеса пробили защитные конструкции.