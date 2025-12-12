В Первоуральске вынесли приговор виновному в гибели сотрудника ОАО "РЖД"

Первоуральский городской суд вынес приговор по делу о гибели сотрудника ОАО "РЖД" от удара током. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Трагедия произошла в сентябре 2024 года, когда на перегоне Решеты – Хрустальная случился обрыв линий электропередач. На место прибыли двое работников для восстановления электропередачи, однако один из них - начальник района контактной сети получил сильный разряд тока и погиб на месте.

Выяснилось, что замначальника дистанции в структурном подразделении ОАО "РЖД" Свердловская дистанция электроснабжения Анатолий Зверев не озаботился содержанием сооружения в удовлетворительном состоянии, не контролировал проведение профилактических осмотров и не предпринял меры при выявлении нарушений, влекущих угрозу жизни и здоровью работников. Тем самым он не обеспечил безопасность своих сотрудников при эксплуатации сооружений, а также при осуществлении технологических процессов.

В отношении Зверева было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека". Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком в один год.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.