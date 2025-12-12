12 Декабря 2025
Обездолены из-за Долиной

Общество Калужская область
Фото: duma.kaluga.ru

Уникальная выставка «Как мы будем жить на Марсе?» открылась в Калуге

В рамках 11-го технофестиваля «Земля – Луна, Калуга – Марс» в музее космонавтики открылась выставка «Как мы будем жить на Марсе?». В экспозиции представлены старые марсианские карты, фотографии первых миссий к Красной планете, миниатюрные копии марсоходов, находящихся сейчас на Марсе. Посетители смогут узнать о современных отечественных разработках плазменных двигателей, которые представлены макетом транспортно-энергетического модуля «Зевс», разрабатываемого ЦНИИмаш и Центром Келдыша. Экспонаты Института медико-биологических проблем расскажут об эксперименте «Марс-500», а также о других современных исследованиях и разработках.

(2025)|Фото: duma.kaluga.ru

Гостей выставки приветствовал председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев.

(2025)|Фото: duma.kaluga.ru

«История освоения космоса – это история открытий, прорывов, воплощение человеческой воли и мысли, это труд множества людей, который позволил сделать то, что долгое время казалось невозможным. В космической сфере наша страна всегда занимала лидирующие позиции, и сейчас реализует множество перспективных программ и исследований. В Калуге работает, на мой взгляд, лучший в мире музей космонавтики, благодаря усилиям сотрудников он постоянно развивается, проводятся интереснейшие выставки, ведётся серьёзная научная работа. Призываю калужан чаще бывать в музее, чтобы больше узнать о талантливых учёных и конструкторах, отважных космонавтах, прославивших нашу Родину», - сказал Юрий Моисеев.

(2025)|Фото: duma.kaluga.ru

 

 

Теги: выставка, марс, юрий моисеев, технофестиваль земля – Луна, Калуга – Марс, музей космонавтики


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

