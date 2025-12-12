12 Декабря 2025
Уральский ФО
Спорт Свердловская область
Фото: Администрация Екатеринбурга

В Екатеринбурге пройдет зимний забег "Европа-Азия"

В Екатеринбурге в эти выходные пройдет девятый городской зимний полумарафон "Европа-Азия", участие в котором собирается принять более 1,9 тыс. человек. В связи с этим, центр города будет перекрыт, сообщает пресс-служба мэрии.

С 21.00 13 декабря (суббота) до 14.00 14 декабря (воскресенье) будет закрыто движение по улице Дзержинского, от Царской до Горького и на участке улично-дорожной сети у киноконцертного театра "Космос", от входа на территорию спортивного комплекса "Динамо" до улицы Горького. Помимо этого, в сам день марафона 14 декабря с 08.00 до 13.00 движение закроют по:

  • по набережной Рабочей Молодежи;
  • по улице Бориса Ельцина, от Челюскинцев до 8 Марта;
  • по улице Царской, от Николая Никонова до Первомайской.

Здесь же временно запретят стоянку автомобилей. Объехать участок на улице Царской можно будет по улице Карла Либкнехта – проспекту Ленина, а на улице Бориса Ельцина – по улицам Челюскинцев – Маршала Жукова – Антона Валека – Вайнера.

Маршрут зимнего забега "Европа-Азия" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Администрация Екатеринбурга

Также из-за марафона будет изменен маршрут общественного транспорта. Автобусы №043 и №45 направят в объезд по улицам Челюскинцев и Московской, после чего они проследуют по привычному направлению. Остановки "Бориса Ельцина", "Драмтеатр", "Площадь 1905 года", "Маршала Жукова" и "Площадь Коммунаров" при движении к улице 8 Марта отменят.

Автобусный маршрут № 67 будет направлен в объезд по проспекту Ленина, улицам Карла Либкнехта и Свердлова, далее по маршруту. Отменят остановки "Драмтеатр", "Бориса Ельцина" и "Управление дороги".

Вместо этого, будут временно введены автобусные остановки "Колледж имени Ползунова", "Площадь Труда", "Архитектурная академия", "ТЮЗ", "Дом музыки" и "Азина".

Городские власти призывают горожан быть внимательными и продумывать маршрут движения заранее, с чем может помочь информационная карта, на которой отображены все актуальные данные по дорожным работам и перекрытиям.

Теги: Екатеринбург, забег, Европа-Азия


