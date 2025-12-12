Жители Нижнетавдинского округа собрали новогодние подарки для участников СВО

Жители Нижнетавдинского округа собрали новогодние подарки для участников СВО, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Гуманитарную помощь формируют волонтеры сообщества "Отзывчивые добротворцы" и ветераны-пограничники округа.

Это будет 70-я партия груза, которую доставят на передовую. В нее вошли более 40 посылок от нижнетавдинских школьников. Ребята собрали для бойцов новогодние подарки - коробки со сладостями, консервами, теплой одеждой и многим другим, а также письма, написанные школьниками и их родителями.

"Милые, дорогие наши ребята, чьи-то отцы, чьи-то братья, мужья, сыновья, дедушки! Мы вас всех поздравляем с наступающим Новым годом, пусть он будет годом вашей Победы и возвращения домой со щитом! Дай Бог вам терпения, сил духовных и физических. Ну а мы здесь и дальше будем прилагать все силы, чтобы вам было легче", сообщила активистка сообщества "Отзывчивые добротворцы" Зайнап Алиева.

Ранее жители Нижнетавдинского округа отправили на зону СВО очередную партию гуманитарного груза. Посылки предназначены бойцам по Луганскому, Донецкому, Курскому и Запорожскому направлениям. Военнослужащие получат саперные щупы, маскировочные сети, окопные свечи, продукты питания, медикаменты и многое другое.

Также в зону боевых действий был отправлен мотоцикл "Урал". Запасное сидение заменили на грузовой отсек с бортами для перевозки боеприпасов или эвакуации раненых в случае необходимости.