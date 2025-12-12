На какие цели копят россияне выяснили в ВТБ

Согласно опросу ВТБ, около 70% россиян планируют увеличивать сбережения в следующем году, большинство из них – либо в таких же объемах, либо в еще больших, чем сейчас. Основная цель (у 45% респондентов) – создание «подушки накоплений».

Примерно четверть респондентов копит на отдых или путешествие, 16% опрошенных – на конкретные крупные покупки. Еще 16% россиян формируют сбережения без какой-либо конкретной цели. Откладывать на пенсию предпочитают 14% участников опроса, 13% копят на улучшение жилищных условий, также 8% респондентов сберегают на образование детей или свое собственное.

При достижении финансовых целей примерно треть опрошенных начинают копить на следующую финансовую цель, 27% вознаграждают себя приятным подарком.

По оценке ВТБ, в 2025 году российские вкладчики заработают более 9,5 трлн рублей процентных доходов по сберегательным продуктам. Эта сумма будет сопоставима с объемом всех выданных кредитов физлицам, и вдвое больше, чем объем выданной в этом году ипотеки. Доход вкладчиков в 2025 году будет примерно в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Сам ВТБ выплатит населению более 1,6 трлн рублей в качестве процентного дохода.

*Опрос проведен в ноябре 2025 г. среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек