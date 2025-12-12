В Перми судебные приставы разыскали скрывавшегося должника через "Яндекс.Карты" и фотостудию

В Перми судебные приставы разыскали скрывавшегося должника через "Яндекс.Карты" и фотостудию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

Должник, скрывавшийся от органов принудительного исполнения, задолжал более 1,4 млн рублей по кредитам и налогам. Ситуацию осложняло то, что дом, где он был ранее зарегистрирован, снесли. Из-за отсутствия других данных о его местонахождении мужчину объявили в исполнительный розыск.

В ходе акции "В Новый год без долгов" приставы получили информацию, что должник неофициально работает фотографом в одной из городских фотостудий. На звонки по указанному на сайте студии номеру мужчина отвечал, представляясь разными именами. Однако, изучив отзывы на "Яндекс.Картах", сотрудники ведомства обнаружили положительные рекомендации о фотографе, чье имя совпадало с именем разыскиваемого.

Для проверки судебный пристав лично отправился в фотостудию. Пока фотограф общался с клиентом, пристав опознал его по имеющимся фотографиям. После этого он предъявил должнику постановление о принудительном приводе. Несмотря на попытку снова представиться другим именем, мужчину доставили в подразделение службы.

В результате беседы было установлено фактическое место жительства неплательщика, на его модные наручные часы наложен арест. Должник принял решение начать погашение задолженности и уже внес частичный платеж.