Фон дер Ляйен потребовала от Трампа не лезть в дела ЕС

Президент США Дональд Трамп не должен вмешиваться в дела Европы, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Так она прокомментировала новую стратегию нацбезопасности США, в которой о Европе говорится, что она не может быть долгосрочным союзником, так как стоит перед угрозой "цивилизационного исчезновения" в ближайшие 20 лет из-за огромной миграции.

Чиновница заявила, что отношения США и Европы изменились. А ЕС продвигает инициативу "Щит демократии", призванную усилить борьбу с иностранным вмешательством в выборы. США, напротив, критикуют попытки ЕС ограничивать правые и националистические силы и считают это политической цензурой. Также США готовы помочь "здоровым нациям" Центральной, Восточной и Южной Европы, которые хотят противостоять диктату западно-европейских стран и евробюрократии. Среди приоритетов политики США в отношении Европы значится предоставление ей возможности "самостоятельно встать на ноги и действовать как группа объединенных суверенных государств".

Недавно Трамп заявил, что Европа "движется в очень плохом направлении". Так он прокомментировал штраф, который ЕС наложил на соцсеть Илона Маска.