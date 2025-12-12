На трассах Южного Урала открыли 16 км новых четырёхполосок

В Челябинской области в 2025 году расширили до четырёх полос 16 километров федеральных трасс М-5 "Урал" и А-310 Челябинск — Троицк. Об этом Накануне.RU сообщили в федеральном казённом учреждении "Упрдор Южный Урал".

Капремонт на А-310 завершён на участках 53–54 и 56–57 км. Здесь уложили более 30 тысяч тонн асфальтобетона, установили новое барьерное ограждение, освещение и нанесли разметку.

На участке дороги М-5 "Урал" введён в эксплуатацию первый этап реконструкции в Ашинском районе — участок с 1564-го по 1578-й километр. Продолжается большой комплекс работ на оставшихся отрезках: реконструкция 1548–1564 км, строительство обхода Сима 1578–1597 км и обновление дороги до Кропачёво 1597–1609 км.

Отдельно в Упрдоре отмечают строительство новой Симской эстакады — будущей самой протяжённой на Южном Урале. Уже смонтировано более 2 тысяч тонн металлоконструкций, высота сооружения достигает 46 метров, длина — более километра. Обход позволит вывести транзитный транспорт из города.

Для строительства участка трассы М-5 проводились масштабные буровзрывные работы: за год перемещено свыше 1,9 млн кубометров скального грунта. После завершения реконструкции в 2026 году пропускная способность участка вырастет почти втрое — до 30 тысяч автомобилей в сутки.

Также близится к завершению капремонт с расширением до четырёх полос на Р-254 "Иртыш" в Красноармейском районе — готово более 90% работ. Эта дорога станет ключевой для новой особой экономической зоны, примыкающей к трассе.