СМИ: "Яндекс" запустит китайский электрокар для такси под собственным брендом

"Яндекс" разрабатывает собственный электрокар для такси, он может получить название UMO 5, передают "Ведомости" со ссылкой на неназванные источники. Серийное производство, якобы, может начаться уже в 2026 году.

Также сообщается, что производство может вестись в Китае. Якобы, UMO 5 представляет собой точную копию китайского электрокара GAC Aion Y Plus. В России этот кроссовер из КНР официально не продается.

Стоимость автомобиля может составить 2,4 млн руб. с учетом субсидии на электромобили. За эти деньги будет предложен переднеприводный автомобиль мощностью 204 л.с. с запасом хода 300-430 км в зависимости от сезона. Время зарядки с 20% до 80% составит полчаса.