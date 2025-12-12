12 Декабря 2025
Общество Свердловская область
Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

В Каменске-Уральском госавтоинспекторы остановили пьяную мать с тремя детьми в салоне

В Каменске-Уральском сотрудники Госавтоинспекции остановили пьяную мать, перевозившую своих троих детей. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

6 декабря около 20.44 на 108-м километре автодороги "Екатеринбург - Шадринск - Курган" экипаж остановил для проверки автомобиль "Лада Ларгус". Водителем оказалась 30-летняя жительница, которая перевозила в салоне троих несовершеннолетних детей. Все трое находились в удерживающих детских креслах, однако госавтоинспекторов насторожило состояние матери - у женщины были выявлены признаки опьянения.

Освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения - прибор показал 0,854 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Как оказалось, свердловчанка направлялась к родственникам, так как незадолго до этого поссорилась с супругом.

В отношении нее составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за вождение в пьяном виде и ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Женщину отстранили от управления транспортным средством, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Помимо этого, информация о правонарушении была направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для принятия мер реагирования.

Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения создает угрозу для жизни и здоровья всех участников дорожного движения. Перевозка детей в таких условиях недопустима и является грубым нарушением Правил дорожного движения.

Теги: Каменск-Уральский, ГИБДД, мать, дети, опьянение


