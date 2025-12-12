Над центральной Россией за ночь сбили 90 беспилотников

Минобороны России сообщило об уничтожении 90 беспилотников самолетного типа в ночь с 11 на 12 декабря.

Большая часть из них сбита дежурными средствами ПВО над Брянской областью – 63 беспилотника. Также БПЛА были сбиты над территориями Ярославской, Смоленской, Тверской, Тамбовской, Орловской и Ростовской областей, над московским регионом и над акваторией Черного моря.

Самые тяжелые последствия атаки в Твери: беспилотник упал на многоквартирный дом, пострадали семь человек, включая ребенка.