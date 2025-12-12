Предложено увеличить госдолг России на 180 триллионов рублей

Согласно исследованию Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН, Россия обладает значительным резервом для увеличения государственного долга без угрозы для финансовой стабильности.

По мнению аналитиков, страна использует лишь малую часть своего долгового потенциала. Текущий уровень долга РФ оценивается примерно в 15% ВВП, или 32,6 трлн руб. Потенциально безопасный уровень, согласно модели МВФ, может достигать 90-100% ВВП. В денежном выражении это около 217,8 трлн руб., что почти в семь раз больше текущего показателя.

Несмотря на классификацию как развивающаяся страна, по допустимой долговой нагрузке Россия может быть сопоставима с развитыми экономиками. Идея наращивания долга рассматривается на фоне необходимости поиска источников финансирования федерального бюджета после снижения ликвидных активов Фонда национального благосостояния. Как указывает главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова, процесс увеличения долга имеет свои сложности. Ключевым ограничением является высокая стоимость заимствований: Минфин России размещает 10-летние облигации под 14-15% годовых, в то время как, например, США — под 4,1%.

Несмотря на колоссальную разницу в объемах долга (15% против 100% ВВП) и процентных ставках, текущие расходы на его обслуживание в России и США оказались близки — около 1,5% ВВП против 1,6-1,8% ВВП соответственно. Это иллюстрирует, насколько высокая стоимость заимствований может нивелировать преимущества низкой долговой нагрузки, сообщают "Ведомости".