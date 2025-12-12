12 Декабря 2025
Образование В России
Фото: kirovreg.ru

Вслед за медиками отработку за бесплатную учебу предложили для педагогов

На заседании Совета по военно-патриотическому воспитанию была озвучена проблема — дефицит квалифицированных педагогов в кадетских корпусах и училищах.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, заявил, что для ее решения необходим комплексный подход, аналогичный мерам в здравоохранении. Он напомнил о законе, обязывающем выпускников-медиков отработать три года, и предложил распространить эту практику на педагогические вузы, направляя выпускников в кадетские учреждения.

Кроме того, парламентарий указал на потенциал участников спецоперации, которые, имея боевой опыт, но ограничения по здоровью, могли бы стать ценными воспитателями. Для совершенствования качества преподавания Картаполов анонсировал необходимость создания централизованной системы повышения квалификации через курсы при военных вузах, а также внедрения продуманной системы мотивации учителей.

В итоге, по его словам, эти меры должны привести к тому, что кадетское образование станет "лучшим в стране", и родители будут сознательно стремиться отдать туда своих детей, сообщает ТАСС.

Напомним, студенты-медики начали отчисляться из вузов, боясь остаться в нищете, видео с обращениями студентов-медиков появляются в сети. Все из-за нового закона, обязывающего всех выпускников медвузов (включая платников) три года отрабатывать по распределению. Отказавшиеся должны будут вернуть тройную стоимость обучения. Некоторые студенты решили, что проще будет бросить учебу сейчас, чем выживать на зарплату врача в госбольнице — то есть "готовились на бюджет, потому что нет денег, а теперь еще несколько лет и после учебы денег не будет".

Теги: образование, педагоги, образование


