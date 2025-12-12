Госдума может ввести ограничения для скрывающихся от правосудия за границей

Новый законопроект предлагает масштабные санкции против нарушителей закона об иноагентах, экстремистов и скрывающихся от правосудия преступников.

Под действие могут попасть также те, кто дискредитирует армию России или связан с нежелательными организациями. Для них планируется ввести ряд запретов: на предпринимательство, регистрацию транспорта и недвижимости, получение госуслуг онлайн и банковское обслуживание. У них могут приостанавливаться водительские права и лицензии, блокироваться счета и имущество.

При этом их семьи могут получать "гуманитарное пособие" за счет арестованных средств виновного, если у них нет другого дохода. Депутат Госдумы Василий Пискарев, который является автором инициативы, привел статистику: в розыске Interpol находятся более 10,5 тыс. человек. Страны Запада, по его словам, все чаще отказывают в экстрадиции, предоставляя таким лицам убежище и вовлекая их в борьбу против России, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что возможности чиновников скрывать коррупционные активы стремительно сужаются, а в перспективе это станет невозможным.