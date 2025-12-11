В Пермском крае на фабрике "Уралкалия" погиб сотрудник

Во время выполнения плановых работ на фабрике "Уралкалия" в Пермском крае погиб сотрудник. Информацию об этом подтвердила сама компания.

Как передает РИА Новости, трагедия произошла 11 декабря в 13.30 по местному времени. Сотрудник "Березниковского шахтостроительного управления" (БШСУ) работал на сильвинитовой обогатительной фабрике СКРУ-2 и получил смертельную травму. На фабрике уже создали комиссию, которая выяснит причины несчастного случая. В это время рудоуправление работает в обычном режиме.