МОК вернул молодым спортсменам России и Белоруссии право выступать под флагами своих стран

В Международном олимпийском комитете (МОК) решили отменить все ограничения для молодых российских и белорусских спортсменов на участие в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта. Об этом в своих соцсетях написал глава Минспорта РФ и Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев, поблагодарив МОК за такое решение.

"Как мы и анонсировали на Олимпийском собрании накануне, сегодня Исполком МОК принял важное для российского спорта решение. Были сняты все ограничения на участие молодых спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта, включая командные дисциплины", - написал Дегтярев.

По его словам, в комитете заявили, что спортсмены из России и Белоруссии снова могут выступать под национальной символикой, флагом страны, гимном и не проходить какие-либо дополнительные проверки.

"Но во всех таких соревнованиях - как индивидуальных, так и командных - участие должно обеспечиваться без дополнительных ограничений. Эти правила, при условии восстановления ОКР, будут действовать и на Юношеских Олимпийских играх в Дакаре-2026. Мы внимательно проанализируем решение Исполкома и продолжим работу в направлении полного восстановления прав всех наших спортсменов", - отметил министр.

Он также поблагодарил исполком МОК за постепенное и последовательное движение по восстановлению фундаментальных принципов Олимпийской хартии.