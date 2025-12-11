Песков заявил, что в Кремле не слышали об идее создать альтернативу G7

Вашингтон не направлял официальных заявлений в Кремль с предложением создать альтернативу G7 с участием России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, призвав не доверять подобным публикациям.

Напомним, ранее издание Politico сообщило, что в Вашингтоне якобы обсуждают идею объединения России, США, Китая, Индии и Японии в так называемую "большую пятерку".

"Мы не понимаем, что имела в виду Politico. Поскольку не было официальных заявлений, то относиться к этому нужно с соответствующим скепсисом", - заявил Песков журналистам.

Он также отметил, что у России с Китаем и Индией существует целый ряд больших совместных проектов по интеграции, в рамках которых уже ведется взаимодействие. Эти страны являются друзьями РФ, которых объединяют "отношения привилегированного стратегического партнерства".