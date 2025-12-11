Областной Бюджет Брянской области на 2026 год и на период 2027-28 годов принят

11 декабря парламент Брянской областной одобрил бюджет региона на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов — с учетом всех поправок, подготовленных после принятия федерального бюджета, и выделения дополнительных средств.

С докладом выступила врио заместителя Губернатора Галина Петушкова.

В приоритете — развитие здравоохранения, образования, культуры и спорта, поддержка участников специальной военной операции и их семей, пенсионеров, семей с детьми, ветеранов, которые нуждаются в особой заботе. Особое внимание — развитию социальной и инженерной инфраструктуры региона: обновлению коммунальной инфраструктуры, модернизации первичного звена здравоохранения, строительству школ и детских садов, строительству и ремонту дорог, поддержке сельхозпроизводителей и предпринимателей.

Из дополнительных 2,7 млрд рублей безвозмездных поступлений в 2026 году, вынесенных на второе чтение, на 2,3 млрд рублей увеличивается дорожный фонд (он составит 13,1 млрд), из них 1 млрд выделен на строительство дороги-дублера улицы Карачижской. А всего на строительство этой дороги в 2025–2028 годах будет направлено 2,95 млрд, из которых 2,88 млрд — средства федерального бюджета.

На приобретение общественного транспорта в течение трех лет будет направлено 1,2 млрд рублей: 497,7 млн из федерального бюджета и 746,6 млн — из областного. За счет этих средств планируется приобрести 128 автобусов.211 млн рублей дополнительно запланировано в 2026–2027 годах на решение проблемы обманутых дольщиков ООО «Монолит» и завершение строительства многоквартирных жилых домов в пос. Мичуринский.

Бюджет учитывает интересы Брянской области и запросы жителей — он обеспечивает социальные гарантии и создает основу для будущего роста.