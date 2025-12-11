Губернатор Александр Богомаз исполнит мечты ребят из Брянки и Брянской области

11 декабря в ДДЮТ имени Ю. А. Гагарина в Брянске глава региона Александр Богомаз дал старт всероссийской акции Российского движения детей и молодежи «Движение первых» «Елка желаний» в Брянской области.

Эта новогодняя акция проходит восьмой год подряд по инициативе Президента России Владимира Путина. За это время удалось исполнить мечты 320 тысяч детей по всей стране, в том числе и в Брянской области.

«Каждый год приятно немножко побыть в роли Деда Мороза и исполнить новогодние желания наших ребят. А мечтают они о разном: 6-летняя Ира из Брянска хотела бы научиться играть в аэрохоккей, а 6-летний Вадим из Брянки Луганской Народной Республики — боксировать с помощью напольной груши. 9-летняя Ангелина из Карачева отправится на новогоднее представление в брянский цирк, а 12-летний Ваня из Новозыбкова обязательно найдет под елкой интерактивный глобус! И 6-летнему Захару из села Осколково Брянской области вручим подарок-сюрприз!» — подчеркнул Губернатор Александр Богомаз.