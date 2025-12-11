Более 2000 единиц оборудования изъято у "серых" майнеров в Тюменской области

Более 2000 единиц оборудования изъято у "серых" майнеров в Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Сегодня вопрос реализации Комплексного плана по борьбе с "серым" майнингом был рассмотрен на заседании Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области под руководством заместителя губернатора Тюменской области Павла Перевалова.

За время действия плана: АО "Россети Тюмень" выявили 21 объект в ИЖС региона. АО "Газпром энергосбыт Тюмень" собрали информацию о 22 физических лицах, которые занимались "серым" майнингом, в том числе в многоквартирных домах.

В рамках двух уголовных дел УМВД России по Тюменской области изъяло более 2000 единиц майнингового оборудования. По иным случаям проводится комплекс оперативных мероприятий.

"Мы видим, что нужно ещё донастроить работу по выявлению и пресечению деятельности незаконного майнинга. Особенно это касается работы в многоквартирных домах. Майнинг в них редко, но фиксируется. Будем ещё отдельно эти вопросы прорабатывать и усиливать тесное взаимодействие с УМВД", - заявил заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов.

По поручению Штаба государственная жилищная инспекция совместно со сбытовыми и управляющими организациями разработала подробный алгоритм действий по выявлению признаков незаконного майнинга в многоквартирных домах. Он обязателен к исполнению.

Наличие незаконного майнинга влечёт за собой увеличение нагрузки на электросети, что может привести к сбоям в электроснабжении и пожарам.