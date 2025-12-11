В Минпросвещения анонсировали сокращение числа первоклашек

В Минпросвещения России анонсировали значительное сокращение "контингента поступающих в первые классы". По словам первого замминистра просвещения РФ Александра Бугаева, образовательные учреждения уже очень скоро столкнутся с масштабным сокращением первоклашек. Он призвал школы и структуры управления образованием не перепрофилировать предназначенные для первоклашек классы и другую инфраструктуру. "Это временный этап в жизни нашей страны, мы преодолеем эти трудности", - сказал Бугаев на совещании "Актуальные вопросы реализации молодежной политики как основы демографического развития России" в Совете Федерации.