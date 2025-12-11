Взрыв в доме в Волгоградской области: под завалами могут находиться бабушка с внучкой

Взрыв произошел в многоэтажном доме в городе Петров Вал Волгоградской области, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, под завалами могут находиться бабушка и внучка. Они жили в квартире на четвертом этаже, где произошло обрушение.

Shot сообщает, что взрывной полной выбило окна во всем доме. Пострадали четыре человека. У мужчины ожог груди и руки 2-3 степени, у женщины — ожоги 90% тела. Еще у одной женщины ожоги. Также пострадал ребенок.

Предварительная причина ЧП — сбой газового оборудования. На месте работают спасатели и медики.