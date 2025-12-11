В Свердловской области завершается конкурс на пост главы госпиталя ветеранов войн

Завершается первый в Свердловской области конкурс на пост начальника госпиталя ветеранов войн. Все 11 кандидатов уже прошли собеседование, ответили на вопросы комиссии из региональных минздрава и общественных организаций, после чего представили собственную концепцию развития госпиталя.

"Мне было важно услышать мнение общественных институтов, которые представляют интересы и бойцов СВО, и ветеранских организаций. Это тот контингент, который является титульным для нашего госпиталя. Также ценным являлось мнение коллег из образовательных учреждений. Поэтому был выбран такой формат, и, не буду скрывать, я очень довольна проведённым конкурсом", — рассказала глава свердловского минздрава Татьяна Савинова.

Как отметили в пресс-службе министерства, имя нового главы госпиталя будет известно уже на следующей неделе.

Напомним, что в июне Олег Забродин ушел с должности начальника Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн, проработав там шесть лет. После этого нового начальника было решено избрать с помощью конкурса. Заявки принимались до 1 декабря.

Кандидатам необходимо было представить концепцию развития госпиталя, который в 2026 году отметит 85-летний юбилей, а также пройти собеседование в формате деловой игры, чтобы продемонстрировать свои управленческие, личностные и лидерские позиции.