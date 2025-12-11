Практики Сургутского района по развитию конкуренции признаны лучшими в России

Практики Сургутского района по развитию конкуренции признаны лучшими в России. Об этом сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Сразу две новации муниципалитета вошли в "Белую книгу" Федеральной антимонопольной службы России за 2024 год.

"Так, эксперты высоко оценили новый формат взаимодействия разработчиков муниципальных правовых актов и участников публичных обсуждений. Для последних снимают короткие пояснительные видео, которые публикуют в группе "Бизнес в районе" в социальной сети. Свои замечания могут высказать участники бизнес-сообщества, ТПП, активные граждане. Всего в 2024 году сняли 60 таких роликов", - рассказал Андрей Трубецкой.

Второй практикой, включенной в "Белую книгу" ФАС, стал комплекс мер, направленных на привлечение частных инвестиций и развитие бизнеса. Он реализуется с 2023 года. В его основе лежат три направления. Первое –инвестиционные кейсы – это готовые идеи для бизнеса с просчитанной экономикой проекта, привязанные к свободным инвестиционным площадкам. Второе направление заключается в вовлечении частной недвижимости в инвестиционный оборот – способ расширить "ассортимент" предлагаемого имущества. И третий вектор – это создание визуализированных инвестиционных предложений в формате презентаций с видеообзором инвестиционной площадки. В том числе за счет готовых предложений ежегодно увеличивается число субъектов малого и среднего бизнеса и занятых в этой сфере, растут объемы производства и налоговые поступления. Так, на 1 сентября 2025 года зарегистрировано 14 020 СМП с учетом самозанятых. Рост числа последних к аналогичному периоду 2024 года составил 131,7 %.

"Всего за последние пять лет в "Белую книгу" ФАС были включены 13 практик Сургутского района. По итогам 2020 года – три новации, за 2021 – четыре, и по две эффективные наработки по итогам 2022, 2023 и 2024 годов"/, - добавил Андрей Трубецкой.