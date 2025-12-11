Практики Сургутского района по развитию конкуренции признаны лучшими в России

11 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Обездолены из-за Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: t.me/AATrubetskoy

Практики Сургутского района по развитию конкуренции признаны лучшими в России

Практики Сургутского района по развитию конкуренции признаны лучшими в России. Об этом сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Сразу две новации муниципалитета вошли в "Белую книгу" Федеральной антимонопольной службы России за 2024 год.

(2025)|Фото: https://t.me/AATrubetskoy/2624

"Так, эксперты высоко оценили новый формат взаимодействия разработчиков муниципальных правовых актов и участников публичных обсуждений. Для последних снимают короткие пояснительные видео, которые публикуют в группе "Бизнес в районе" в социальной сети. Свои замечания могут высказать участники бизнес-сообщества, ТПП, активные граждане. Всего в 2024 году сняли 60 таких роликов", - рассказал Андрей Трубецкой.

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Второй практикой, включенной в "Белую книгу" ФАС, стал комплекс мер, направленных на привлечение частных инвестиций и развитие бизнеса. Он реализуется с 2023 года. В его основе лежат три направления. Первое –инвестиционные кейсы – это готовые идеи для бизнеса с просчитанной экономикой проекта, привязанные к свободным инвестиционным площадкам. Второе направление заключается в вовлечении частной недвижимости в инвестиционный оборот – способ расширить "ассортимент" предлагаемого имущества. И третий вектор – это создание визуализированных инвестиционных предложений в формате презентаций с видеообзором инвестиционной площадки. В том числе за счет готовых предложений ежегодно увеличивается число субъектов малого и среднего бизнеса и занятых в этой сфере, растут объемы производства и налоговые поступления. Так, на 1 сентября 2025 года зарегистрировано 14 020 СМП с учетом самозанятых. Рост числа последних к аналогичному периоду 2024 года составил 131,7 %.

День российского предпринимательства(2025)|Фото: официальный канал главы Сургутского района

"Всего за последние пять лет в "Белую книгу" ФАС были включены 13 практик Сургутского района. По итогам 2020 года – три новации, за 2021 – четыре, и по две эффективные наработки по итогам 2022, 2023 и 2024 годов"/, - добавил Андрей Трубецкой.

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Теги: Сургутский район, конкуренция, антимонопольная служба, Белая книга


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети