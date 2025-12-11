11 Декабря 2025
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Более 100 млрд рублей на счетах клиентов НПФ ВТБ составляют долгосрочные сбережения

В декабре объем средств на счетах клиентов в программе долгосрочных сбережений НПФ ВТБ превысил 100 млрд рублей. Количество участников программы, пополняющих свои счета долгосрочных сбережений фонде, достигло почти 1,2 млн человек. 

За 11 месяцев 2025 года клиенты НПФ ВТБ внесли в программу более 55 млрд рублей личных взносов без учета заявленных к переводу в ПДС пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). 

«Активность участников программы закономерно увеличилась к концу года. Возможность получения максимального софинансирования и хорошей доходности – ключевые мотивы для наших клиентов. В 2024 году они получили на свои счета 15,5 млрд рублей господдержки. После подведения финансовых итогов года до конца марта на их счета будет начислена доходность, сегодня она порядка 23% годовых», – отметил генеральный директор НПФ ВТБ Андрей Осипов.

Общее количество клиентов НПФ ВТБ превышает 11,2 млн человек. Объем активов на 1 ноября – почти 1,3 трлн рублей, из которых более 1 трлн составляют пенсионные накопления клиентов по договорам ОПС – их прирост составил 9,5% с начала года. Объем пенсионных резервов (средства клиентов по НПО и ПДС) достиг 227 млрд рублей, показав прирост на 54%. Пенсионные выплаты клиентам фонда по ОПС и НПО за 3 квартала превысили 30 млрд рублей. 

По данным последнего отчета Банка России ВТБ Пенсионный фонд занимает первое место по размеру активов, объему пенсионных накоплений и количеству клиентов по договорам ОПС.

Теги: втб, клиенты, долгосрочные сбережения, активы


