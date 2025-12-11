11 Декабря 2025
Экономика Омская область
Фото: t.me/DolmatovOMR

Три проекта рассмотрели на заседании Совета по инвестиционной деятельности Омского района

Сегодня, 11 декабря, состоялось заседание Совета по инвестиционной деятельности Омского района.

Как сообщил в своем телеграмм-канале глава Омского района Геннадий Долматов, в ходе заседания было рассмотрено три перспективных проекта.

(2025)|Фото: t.me/DolmatovOMR

Проект по обустройству семейной базы отдыха на территории Красноярского сельского поселения со сроками реализации 2026-2031 годы. Второй проект по строительству нового металлообрабатывающего завода по изготовлению соединительных деталей трубопроводов. В рамках проекта планируемое создание рабочих мест для 500 человек. И третий проект предполагает создание обрабатывающего производства (производство солода) на территории Дружинского поселения. Срок исполнения предполагается до 2028 года.

(2025)|Фото: t.me/DolmatovOMR

Как отметил Геннадий Долматов, согласно представленной на заседании информации, в результате за счёт реализации двух инвестиционных проектов планируется привлечь дополнительно порядка 85 млн. рублей в экономику района.

Напомним, инвестиционный совет района проводится на постоянной основе. Его основной задачей является рассмотрение вопросов, связанных с формированием благоприятного инвестиционного климата в муниципалитете, а также вопросы развития инвестиционной и предпринимательской деятельности и содействие в реализации инвестпроектов на территории района.

инвестиционный проекты, геннадий долматов, база отдыха


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

