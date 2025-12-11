Тюменские службы ранней помощи поделились опытом с коллегами из других регионов

Тюменские службы ранней помощи поделились опытом с коллегами из других регионов, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В Тюмени стартовала двухдневная межрегиональная конференция "Актуальные вопросы развития ранней помощи детям и их семьям в регионах: перемены, вызовы, перспективы". Инициатор и модератор конференции - первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Специалисты из разных регионов страны посетили учреждения Тюмени, которые специализируются на оказании ранней помощи детям. Среди участников мероприятия: руководители органов исполнительной власти, центров ранней помощи, представители общественных и профессиональных организаций, специалисты различных ведомств.

Гости побывали в Региональном центре сопровождения и комплексной реабилитации инвалидов, где им рассказали о работе службы ранней помощи в системе социальной защиты населения.

Участники узнали, как в регионе происходит межведомственное взаимодействие и как система ранней помощи становится доступнее. Специалисты показали, как организована работа с родителями и детьми после выявления проблем, продемонстрировав систему на примере реального случая из практики центра.

Также состоялись экскурсии в детский сад Nº133 города Тюмени, благотворительную организацию "Открой мне мир" и "Перинатальный центр".

Завтра, 12 декабря, в Тюменской областной думе состоится пленарное заседание конференции, в котором примет участие Татьяна Буцкая.