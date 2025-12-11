Состоялись публичные слушания по бюджету Омского района на 2026 год

Накануне в зале заседаний Омского района прошли публичные слушания по проекту бюджет муниципалитета на 2026 год, а также на плановый период 2027 и 2028 годов. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава Омского района Геннадий Долматов.

Открыл публичные слушания глава муниципального района, затем слово предоставили основному докладчику – председателю комитета финансов и контроля Ольге Сидоренко.

Руководитель комитета финансов и контроля муниципалитета рассказала участникам мероприятия об основных направлениях формирования и параметрах бюджета района.

Кроме того, содокладчиками выступили руководители и специалисты отраслей социальной сферы: культуры, образования, молодежной политики и спорта администрации Омского района, а также начальник сектора контроля – бухгалтер Совета Омского муниципального района Константин Жигадло.

"Как и в предыдущие годы приоритетом бюджетной политики района остается финансирование социальных отраслей. На эти цели в 2026 году предусмотрено 2 млрд. 249 млн.669 тыс. рублей или 78,9%от общего объёма расходов бюджета Омского муниципального района. Наибольший объем приходится на отрасль «Образование» - 86,9%", - отметил глава Омского района Геннадий Долматов.