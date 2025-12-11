На трассе под Челябинском спасли замерзавшего водителя грузовика

В Сосновском районе Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции спасли водителя, который замерзал в остановившемся грузовике на трассе. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России Южного Урала.

По данным пресс-службы, мужчина возвращался на грузовике "Фотон" из Великого Новгорода, но вынужденно остановился из-за закончившегося топлива. Его супруга позвонила в дежурную часть, но не смогла назвать точное местоположение. Ближайший экипаж ДПС начал поиски и в течение 40 минут обнаружил фуру, покрытую снегом и льдом.

Позже выяснилось, что водитель около пяти часов пытался справиться с ситуацией самостоятельно, а с наступлением ночи начал стремительно замерзать и терять бдительность. После звонка жене его телефон разрядился, и он остался без связи.

Сотрудники ДПС доставили мужчину в отдел полиции, где он смог согреться и отдохнуть. На утро автомобиль заправили, и водитель продолжил путь.