ВТБ в преддверии Нового года запустил проект «Новогодничайте с домашним театром»

Вместе с известными режиссерами и драматургами ВТБ адаптировал любимые сюжеты детских сказок, превратив их в пьесы для домашних постановок – с семьей, близкими или друзьями. Проект предлагает пять сюжетов для разной аудитории.

Домашний театр от ВТБ – это сайт-пространство с традиционными театральными зонами, в которых собраны сценарии постановок, советы от режиссеров, идеи для костюмов, грима и декора, музыкального сопровождения, праздничных угощений и развлечений для любого возраста.

Специально для проекта драматурги переосмыслили известные сюжеты сказок и написали пьесы для разных аудиторий. Для самых маленьких (3+) созданы новогодние версии «Теремка» и «Репки» – «Новогодняя ёлка» режиссера Ивана Пачина и «Мешок с подарками» драматурга Лины Ли. Для детей постарше (6+) – «Путешествие Конька-Горбунка» в авторском сокращении Ивана Пачина и музыкальная сказка «По щучьему велению» от Полины Коротыч. Для взрослых компаний от 18 лет – остросюжетная версия «Зайкиной избушки» Полины Пушкаевой. Для каждой пьесы собраны подробные рекомендации – от распределения ролей и репетиционного процесса до идей праздничного оформления пространства.

Домашний театр от ВТБ – центральный элемент имиджевой кампании банка «Новогодничайте», которая создает праздничное настроение и призывает провести зимние каникулы в кругу семьи и друзей. Основным решением выбрана визуальная концепция с вязанными элементами: тёплый синий шарф, еловые ветки, вязаные персонажи, а также слоган, который максимально точно отражает то, что хочется делать во время каникул – новогодничать, наслаждаться праздниками, отдыхать и проводить время с близкими.

В рамках кампании ВТБ украсил праздничным оформлением ёлки в 27 городах России – от Камчатки до Новороссии, в них появилось более 30 елей в фирменной стилистике банка, а с 15 декабря – ели в сказочном декоре от ВТБ появятся в 10 театрах-партнёрах банка в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Ярославле.

