Для семей с невысокими доходами с 2026 года введут новый налоговый вычет

С 2026 года для российских семей с двумя и более детьми вводится налоговый вычет по НДФЛ (власти назвали его семейной налоговой выплатой).

Если средний доход в семье за предыдущий год составил меньше полутора прожиточных минимумов (по региону) на человека (в месяц), то каждый из родителей сможет претендовать на ставку по НДФЛ в 6% вместо 13%. Уже уплаченную разницу вернут, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Средний по России прожиточный минимум в 2025 году составил около 18 тыс. руб. Соответственно, доход семьи из четырех человек (два родителя и двое детей) должен составлять в среднем по стране не более 108 тыс. руб. в месяц, чтобы семья могла претендовать на новый налоговый вычет.

Другие льготы для россиян с невысокими доходами сохранятся.

Также Путин сообщил, что с 1 января страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6%, "что выше инфляции" (по прогнозу ЦБ, официальная инфляция по итогам 2025 года составит 6,5-7%). Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля.